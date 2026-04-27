ФИФА увеличит призовой фонд чемпионата мира-2026
Международная федерация футбола (ФИФА) увеличит призовой фонд чемпионата мира, а также выплаты за участие из-за высоких расходов национальных ассоциаций. Об этом пишет The Guardian.
«В преддверии заседания совета... в Ванкувере 28 апреля ФИФА подтверждает, что ведет переговоры об увеличении доступных доходов», - указали в организации.
Речь идет о финансовых взносах для команд-участниц первенства 2026 года и финансирования развития 211 ассоциаций-членов. Планировалось, что призовой фонд ЧМ составит $727 млн, каждая из 48 команд получит по $10,5 млн, а победитель - $50 млн. Объем выплат увеличат после переговоров с федерациями.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике, США 11 июня-19 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
