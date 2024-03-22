СМИ: «Спартак» перестал платить зарплату Промесу
Московский футбольный клуб «Спартак» перестал платить зарплату своему нападающему Квинси Промесу, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, выплаты нидерландскому футболисту прекратились с марта. При этом клуб не стал разрывать с контракт с игроком.
Прекращение выплат обусловлено задержанием Промеса в ОАЭ. Футболист пропускает тренировки и не выполняет условия контракта.
По данным СМИ, месячная зарплата нидерландского футболиста в «Спартаке» составляет около 300 тысяч евро.
Промеса задержали 13 марта в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры. Суд Амстердама признал его виновным в контрабанде наркотиков и заочно приговорил к шести годам тюрьмы, напоминает «Радиоточка НСН».
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