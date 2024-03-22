СМИ: «Спартак» перестал платить зарплату Промесу

По информации издания, выплаты нидерландскому футболисту прекратились с марта. При этом клуб не стал разрывать с контракт с игроком.

Прекращение выплат обусловлено задержанием Промеса в ОАЭ. Футболист пропускает тренировки и не выполняет условия контракта.

По данным СМИ, месячная зарплата нидерландского футболиста в «Спартаке» составляет около 300 тысяч евро.

Промеса задержали 13 марта в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры. Суд Амстердама признал его виновным в контрабанде наркотиков и заочно приговорил к шести годам тюрьмы, напоминает «Радиоточка НСН».

