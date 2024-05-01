В Дубае закрыли дело футболиста «Спартака» Промеса
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) закрыли дело нидерландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Дубая.
Нападающий больше не является обвиняемым по делу о дорожно-транспортном происшествии. Сейчас футболист ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды.
В конце февраля Промеса задержали в аэропорту Дубая. Правоохранительные органы утверждали, что футболист попал в ДТП и покинул место аварии. Позже его арестовали по запросу нидерландской прокуратуры.
Суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в контрабанде наркотиков, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru