В МВД предложили продавать пиво на стадионах только при наличии Fan ID

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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