СМИ: ФК «Аль-Хиляль» предложил Неймару трехлетний контракт на 600 млн евро

Футбольные клубы Саудовской Аравии продолжают собирать звёздных игроков. Очередная цель - нападающий «ПСЖ» Неймар.

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Журналист издания Fanatik Якуп Чинар заявил, что бразильского футболиста желает подписать клуб «Аль-Хиляль». По его словам, 31-летнему нападающему готовы заплатить 600 млн евро за трёхлетний контракт.

Ранее портал Foot Mercato заявил, что отец Лионеля Месси Хорхе Месси согласился на контракт от клуба «Аль-Хиляль», предложившего его сыну 1,2 млрд евро, пишут «Известия». Однако в итоге аргентинский форвард перешёл в клуб из США «Интер Майами».

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ФОТО: twitter.com
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