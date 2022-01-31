УЕФА обратился в суд из-за пиццы «Лига шампиньонов»

Сообщается, что причиной иска стало название пиццы «Лига шампиньонов» (Champignons League). В УЕФА посчитали, что оно слишком созвучно с главным клубным турниром - Лига чемпионов (Champions League).

В подтверждение своих слов Pizza Wolke опубликовала полученное из суда письмо. В пиццерии отметили, что раз ими заинтересовалась УЕФА, то она работает в верном направлении.

Ранее управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Волгоградской области признало непристойной и матерной рекламу сети ресторанов «ЁбиДоЁби».