УЕФА обратился в суд из-за пиццы «Лига шампиньонов»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke, о чём заведение рассказало в своём Instagram.
Сообщается, что причиной иска стало название пиццы «Лига шампиньонов» (Champignons League). В УЕФА посчитали, что оно слишком созвучно с главным клубным турниром - Лига чемпионов (Champions League).
В подтверждение своих слов Pizza Wolke опубликовала полученное из суда письмо. В пиццерии отметили, что раз ими заинтересовалась УЕФА, то она работает в верном направлении.
Ранее управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Волгоградской области признало непристойной и матерной рекламу сети ресторанов «ЁбиДоЁби».
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