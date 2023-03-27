СМИ: фигуриста Костомарова готовят к протезированию

Сообщается, что 46-летнего фигуриста отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, убрали трахеостому. Он проходит общий мониторинг и готовится к протезированию конечностей, заявил источник.

По данным журналистов, спортсмен находится в сознании. Он мотивирован начать реабилитацию.

Костомарова госпитализировали с пневмонией 10 января. По данным СМИ, ему ампутировали стопы, кисть правой руки и все пальцы на левой.

О самочувствии фигуриста ранее рассказал олимпийский чемпион Илья Авербух. По его словам, спортсмен идет на поправку, передает НСН.

