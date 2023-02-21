СМИ: Фигурист Костомаров перенёс инсульт

Кровоизлияние в мозг (инсульт) произошло у фигуриста Романа Костомарова. Как выяснили «Известия», всю ночь олимпийский чемпион по фигурному катанию находился в отделении реанимации.

Кроме того, по данным издания, у пациента диагностирован сепсис крови. Всю ночь ему делали процедуру плазмафереза по её очищению. Более того, у пациента также обнаружен вторичный менингит.

Днём ранее появились сообщения, что у госпитализированного 46-летнего спортсмена появились проблемы с сосудами головного мозга.

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Однако, как уточнял ТАСС, медики клиники «Коммунарка» сумели оперативно купировать ситуацию и стабилизировать его состояние.

Как отмечает НСН, фигуристу стало хуже после ампутации кисти в середине февраля. 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, в дальнейшем начали возникать новые проблемы с его здоровьем. Он перенёс операции по ампутации конечностей.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпортИнсультФигуристы
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