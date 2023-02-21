СМИ: Фигурист Костомаров перенёс инсульт

Кровоизлияние в мозг (инсульт) произошло у фигуриста Романа Костомарова. Как выяснили «Известия», всю ночь олимпийский чемпион по фигурному катанию находился в отделении реанимации.

Кроме того, по данным издания, у пациента диагностирован сепсис крови. Всю ночь ему делали процедуру плазмафереза по её очищению. Более того, у пациента также обнаружен вторичный менингит.

Днём ранее появились сообщения, что у госпитализированного 46-летнего спортсмена появились проблемы с сосудами головного мозга.