Червиченко назвал «бредом» слухи о приглашении в «Спартак» турецкого специалиста
Андрей Червиченко заявил НСН, что боснийский специалист Владимир Слишкович временно занял позицию тренера и не помог команде достичь прогресса.
Боснийский специалист Владимир Слишкович временно занял позицию главного тренера «Спартака» и не принес команде ничего принципиально нового, заявил НСН бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. При этом он уверен, что СМИ рано распускают слухи о приглашении в команду нового иностранца.
Возглавляющий стамбульский футбольный клуб «Галатасарай» Окан Бурук может стать главным тренером московского «Спартака», сообщает Sabah со ссылкой на Yeni Asir. Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» 14 апреля. Исполняющим его обязанности стал босниец Владимир Слишкович, работавший в тренерском штабе испанца. При нем команда еще не проигрывала, мало пропускает, а накануне разгромила «Ростов» 5:1.
«Ничего не знаю про турецкого специалиста, это такой же бред, который на заборе написан. Мало ли кто и какие слухи распространяет. Это все домыслы журналистов, что «Спартак» пригласит иностранного тренера. Сейчас босниец Владимир Слишкович работает по остаточному принципу, выгнали совсем плохое, оставили кого-то на время, с ним никто контракт не подписывал. Они могут оставить Слишковича, потому что у «Спартака» любые варианты возможны, загадывать бесполезно», - отметил он.
Червиченко подчеркнул, что не видит никакого прогресса в команде после ухода Абаскаля, хоть коллектив и «немного успокоился».
«Работу Слишковича оценить никак не могу. Объективно там даже первой пятеркой в РПЛ не пахнет. Сейчас коллектив немного успокоился, неврозов стало меньше, а так положение после ухода Абаскаля ничем не отличается больше. Никакого прогресса не вижу в команде, только две победы и то за счет бреда, который исполняли вратари соперника. Надо взять серьезного тренера, выгнать половину этой команды и формировать новую», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Абаскаль получит за увольнение из «Спартака» 770 тысяч евро, передает «Радиоточка НСН».
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