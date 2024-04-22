Червиченко назвал «бредом» слухи о приглашении в «Спартак» турецкого специалиста

«Ничего не знаю про турецкого специалиста, это такой же бред, который на заборе написан. Мало ли кто и какие слухи распространяет. Это все домыслы журналистов, что «Спартак» пригласит иностранного тренера. Сейчас босниец Владимир Слишкович работает по остаточному принципу, выгнали совсем плохое, оставили кого-то на время, с ним никто контракт не подписывал. Они могут оставить Слишковича, потому что у «Спартака» любые варианты возможны, загадывать бесполезно», - отметил он.

Червиченко подчеркнул, что не видит никакого прогресса в команде после ухода Абаскаля, хоть коллектив и «немного успокоился».

«Работу Слишковича оценить никак не могу. Объективно там даже первой пятеркой в РПЛ не пахнет. Сейчас коллектив немного успокоился, неврозов стало меньше, а так положение после ухода Абаскаля ничем не отличается больше. Никакого прогресса не вижу в команде, только две победы и то за счет бреда, который исполняли вратари соперника. Надо взять серьезного тренера, выгнать половину этой команды и формировать новую», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Абаскаль получит за увольнение из «Спартака» 770 тысяч евро, передает «Радиоточка НСН».

