«По-футбольному - готовы!»: Мостовой оценил шансы на допуск от УЕФА

Российские игроки, конечно, готовы вернуться в УЕФА, есть множество примеров, когда футболисты долго отсутствовали, а потом выдавали лучшие результаты, просто слабо верится в такое возвращение. Об этом в беседе с НСН заявил экс-игрок национальной команды Александр Мостовой.

УЕФА разрабатывает дорожную карту по возвращению российских сборных и клубов на международную арену, пишет издание The Independent. Сообщается, что в там есть высокопоставленные чиновники, которые выступают за снятие санкций с российского футбола. Решение о возвращении России примут только после окончания СВО. При этом УЕФА будет ориентироваться на позицию Международного олимпийского комитета (МОК), а затем на точку зрения Международной федерации хоккея. Мостовой заявил, что ему не верится, что Россию вернут в УЕФА.