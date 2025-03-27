«По-футбольному - готовы!»: Мостовой оценил шансы на допуск от УЕФА
Александр Мостовой заявил НСН, что ему трудно поверить, что в ближайшее время кто-то допустит российские команды к участию в еврокубках, так как СВО еще не закончилась.
Российские игроки, конечно, готовы вернуться в УЕФА, есть множество примеров, когда футболисты долго отсутствовали, а потом выдавали лучшие результаты, просто слабо верится в такое возвращение. Об этом в беседе с НСН заявил экс-игрок национальной команды Александр Мостовой.
УЕФА разрабатывает дорожную карту по возвращению российских сборных и клубов на международную арену, пишет издание The Independent. Сообщается, что в там есть высокопоставленные чиновники, которые выступают за снятие санкций с российского футбола. Решение о возвращении России примут только после окончания СВО. При этом УЕФА будет ориентироваться на позицию Международного олимпийского комитета (МОК), а затем на точку зрения Международной федерации хоккея. Мостовой заявил, что ему не верится, что Россию вернут в УЕФА.
«Мне слабо верится, что нас вернут. Потому что ничего не закончилось. А если говорить по-футбольному, то все готовы. Конечно, никто не потерял никакого настроя. Есть множество примеров, когда игроки долгое время отсутствуют, а потом выходят и выдают свои самые лучшие результаты. Это всегда было, есть и будет. Так что здесь ничего страшного нет», - заявил он.
В свою очередь экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в беседе с НСН затруднился предположить, насколько российские футбольные клубы готовы соперничать с европейскими после трёх лет бана.
«Они играют друг с другом уже три года, поэтому я не могу вам сказать, как мы будем выглядеть на фоне европейских клубов сейчас», - отрезал футболист.
Ранее Мостовой заявил, что последние победы сборной России по футболу «ничего не значат», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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