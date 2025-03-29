Товарищеские матчи сборной РФ по футболу могут отменить в случае возвращения в Европу
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что товарищеские матчи сборной России могут быть отменены в случае возвращения на международную арену. Об этом сообщает издание «Чемпионат».
Он объяснил, что сейчас при переговорах этот вопрос пока не обговаривается, но возможное изменение ситуации будет рассматриваться как форс-мажор. При этом, по словам Дюкова, партнеры «с пониманием отнесутся» к отмене матчей.
В марте прошли телефонные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политики в том числе обсудили возможность возвращения матчей НХЛ и КХЛ, что может стать предпосылкой для обсуждения и других видов спорта, включая футбол, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее экс-игрок национальной команды Александр Мостовой в интервью НСН заметил, что российские футболисты готовы вернуться в УЕФА. По его словам, есть множество примеров, когда футболисты долго отсутствовали, а потом выдавали лучшие результаты, но слабо верится в такое возвращение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru