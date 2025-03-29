Товарищеские матчи сборной РФ по футболу могут отменить в случае возвращения в Европу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что товарищеские матчи сборной России могут быть отменены в случае возвращения на международную арену. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Он объяснил, что сейчас при переговорах этот вопрос пока не обговаривается, но возможное изменение ситуации будет рассматриваться как форс-мажор. При этом, по словам Дюкова, партнеры «с пониманием отнесутся» к отмене матчей.