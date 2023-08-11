СМИ: Экс-игрок «Зенита» Малком объявлен в розыск из-за неуплаты штрафов ГИБДД
Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) объявила в розыск экс-игрока ФК «Зенит» Малкома, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По данным канала, бразилец забыл оплатить 60 штрафов ГИБДД на общую сумму в 64 тысячи рублей. В результате материалы были направлены в ФСПП, а судебные приставы открыли исполнительные производства.
Согласно российскому законодательству, в случае неуплаты российские счета Малкома будут заблокированы до списания необходимой суммы, также у спортсмена могут возникнуть проблемы при пересечении российской границы.
Ранее Малком перешёл из российского «Зенита» в саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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