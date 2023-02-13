Полузащитник Малком заявил, что не расстроился из-за сорвавшегося перехода в «ПСЖ»

Полузащитник питерского «Зенита» Малком в интервью «Чемпионату» заявил, что обрадовался, когда узнал, что им заинтересовался французский клуб «ПСЖ».

По его словам, интерес со стороны одного из топовых европейских клубов ему польстил, однако из-за так и не состоявшегося трансфера он «не расстроился и не переживал».

«Внимание топ-клуба показательно и характерно. Но я был спокоен. Ждал, как будет развиваться ситуация. Итог истории никак на меня не повлиял», - сказал Малком.

Футболист добавил, что если продолжит работать так же усердно, то у него ещё появится шанс «проявить себя на самом высоком европейском уровне».

