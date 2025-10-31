СМИ: Экс-игрок сборной России Погребняк задолжал ФНС 21,7 млн рублей
Футболист, бывший игрок сборной России Павел Погребняк задолжал Федеральной налоговой службе 21,7 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, ведомство потребовало от спортсмена заплатить налоги, в противном случае в его отношении могут применить меры взыскания. Погребняку грозит в том числе блокировка счетов и ограничение на выезд за рубеж.
«Бывший футболист... владеет 10% компании «Облсклад» (предоставляют услуги по складированию и хранению), чистая прибыль которой с 2020-го по 2024 год составила ₽239,4 млн», - отмечает издание.
Ранее источник сообщил, что блогер Влад Бумага (Влад А4) задолжал ФНС более 2 млн рублей.
