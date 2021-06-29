СМИ: Дешам останется тренером сборной Франции, несмотря на фиаско на Евро-2020
Тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам сохранит свой пост, несмотря на сенсационный вылет действующих чемпионов мира с Евро-2020, сообщает «Спортс.ру».
Как отмечает ESPN, в Федерации футбола Франции (ФФФ) хотят продолжить сотрудничество с Дешамом. Его встреча с президентом ФФФ Ноэлем Ле Гре состоится на следующей неделе.
Ранее во вторник стало известно об увольнении тренера футбольной сборной Нидерландов. Франк де Бур подал в отставку после неожиданного вылета его команды с Чемпионата Европы.
В 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды уступили Чехии со счетом 0:2, а Франция проиграла по пенальти Швейцарии (3:3, по пенальти 4:5).
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 30 сентября представит Российскому футбольному союзу (РФС) доклад о выступлении команды на Чемпионате Европы, после чего будет принято решение о его будущем.
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