Франк де Бур оставил пост главного тренера сборной Нидерландов

Франк де Бур подал в отставку с поста главного тренера национальной команды Нидерландов по футболу. Информацию об этом распространил Королевский футбольный союз Нидерландов.

Голландская сборная не сумела преодолеть барьер 1/8 финала чемпиона Европы. В минувшее воскресенье, 27 июня подопечные Франка де Бура проиграли команде Чехии со счетом 0:2.

Встреча ознаменовалась знаковым решением российского арбитра Сергея Карасёва, который судил эту игру. В начале второго тайма он удалил у голландцев Маттейса де Лигта за умышленную игру рукой в своей штрафной. Причём сначала Карасёв показал защитнику только жёлтую карточку, однако после подсказки операторов VAR и просмотра эпизода достал красную.

На групповом этапе Нидерланды сумели выиграть все три матча.

