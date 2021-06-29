Франк де Бур оставил пост главного тренера сборной Нидерландов
Франк де Бур подал в отставку с поста главного тренера национальной команды Нидерландов по футболу. Информацию об этом распространил Королевский футбольный союз Нидерландов.
Голландская сборная не сумела преодолеть барьер 1/8 финала чемпиона Европы. В минувшее воскресенье, 27 июня подопечные Франка де Бура проиграли команде Чехии со счетом 0:2.
Встреча ознаменовалась знаковым решением российского арбитра Сергея Карасёва, который судил эту игру. В начале второго тайма он удалил у голландцев Маттейса де Лигта за умышленную игру рукой в своей штрафной. Причём сначала Карасёв показал защитнику только жёлтую карточку, однако после подсказки операторов VAR и просмотра эпизода достал красную.
На групповом этапе Нидерланды сумели выиграть все три матча.
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