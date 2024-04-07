СМИ: звезду сериала «Солдаты» Гаспаряна объявили в розыск из-за долгов
Известный по роли в сериале «Солдаты» российский актер Игорь Гаспарян объявлен в розыск из-за накопленных долгов, утверждает Telegram-канал Shot.
По информации издания, 49-летний артист накопил долгов на $67,5 тысячи (около 6,1 миллиона рублей), которые он не выплачивает на протяжении нескольких лет. Отмечается, что это может быть связано с проблемами со здоровьем.
На Гаспаряна открыли 53 исполнительных производства. Многие из них касаются нарушения правил дорожного движения.
Ранее стало известно, что у звезды сериала «Солдаты» Романа Мадянова диагностировали рак легкого. Сейчас 61-летний артист проходит противоопухолевую терапию, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru