СМИ: звезду сериала «Солдаты» Гаспаряна объявили в розыск из-за долгов

По информации издания, 49-летний артист накопил долгов на $67,5 тысячи (около 6,1 миллиона рублей), которые он не выплачивает на протяжении нескольких лет. Отмечается, что это может быть связано с проблемами со здоровьем.

На Гаспаряна открыли 53 исполнительных производства. Многие из них касаются нарушения правил дорожного движения.

Ранее стало известно, что у звезды сериала «Солдаты» Романа Мадянова диагностировали рак легкого. Сейчас 61-летний артист проходит противоопухолевую терапию, сообщает «Радиоточка НСН».

