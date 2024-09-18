СМИ: Бойцы из России и США провели открытые тренировки

Представляющие Россию и США бойцы провели открытые тренировки в преддверии турнира по кулачным боям, который пройдет 20 сентября в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Боец ММА Дацик проиграл в поединке ирландцу Тернеру раздельным решением

Отмечается, что спортсмены тренируются в разное время и в разных залах, так как накал борьбы между двумя сборными чувствуется даже во время тренировок.

По словам российского бойца Игоря Имели Ионова, времени на тактическую подготовку практически не остается, каждый боец будет просто показывать то, на что способен.

Также спортсмен поделился основными особенностями кулачных боев. По его словам, особенно болезненными являются удары по голове и рукам, от которых сложно защититься. Кроме того, во время поединка интенсивно работают ноги, отметил он.

Ранее российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил о желании поступить в Московский государственный университет.

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ФОТО: РИА Новости
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