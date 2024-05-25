Боец ММА Дацик проиграл в поединке ирландцу Тернеру раздельным решением
Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик проиграл ирландцу Шону Тернеру в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом сообщает издание «Лента.ру».
По данным источника, в бою, который состоялся в пятницу в Балашихе, судьи раздельным решением судей отдали победу спортсмену из Ирландии.
1 апреля по техническим причинам бойцовским промоушеном Ural FC был отменен турнир с реваншем российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко и Дацика. Соревнования должны были состояться 12 апреля в Москве.
19 мая украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Позже он признался, что ему помогла победить наглость, сообщает издание Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боец ММА Дацик проиграл в поединке ирландцу Тернеру раздельным решением
- Экс-глава «Роскосмоса»: ВСУ ударили по объекту ракетного предупреждения на Кубани
- СК возбудил дело после падения части крыши на детей в школе Краснодара
- В Ванадзоре вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе
- Малькевич: Сбросом воды на ДнепроГЭС Киев пытается замедлить успехи ВС РФ
- Бундестаг: Бербок ошибается, что Путин не хочет диалога по Украине
- В Краснодаре 12 детей пострадали после падения части крыши школы
- Йеллен: Переговоры по замороженным активам РФ в G7 идут без накладок
- ФССП: Более 7 млн россиян ограничили в выезде из-за долгов
- ВСУ атаковали белгородское село Ясные Зори
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru