Боец ММА Дацик проиграл в поединке ирландцу Тернеру раздельным решением

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик проиграл ирландцу Шону Тернеру в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом сообщает издание «Лента.ру».

По данным источника, в бою, который состоялся в пятницу в Балашихе, судьи раздельным решением судей отдали победу спортсмену из Ирландии.

Помогла политика? Боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

1 апреля по техническим причинам бойцовским промоушеном Ural FC был отменен турнир с реваншем российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко и Дацика. Соревнования должны были состояться 12 апреля в Москве.

19 мая украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Позже он признался, что ему помогла победить наглость, сообщает издание Ura.ru.


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ФОТО: ТАСС / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СпортИрландияРоссияВячеслав Дацик

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