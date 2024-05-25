Боец ММА Дацик проиграл в поединке ирландцу Тернеру раздельным решением

1 апреля по техническим причинам бойцовским промоушеном Ural FC был отменен турнир с реваншем российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко и Дацика. Соревнования должны были состояться 12 апреля в Москве.

19 мая украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Позже он признался, что ему помогла победить наглость, сообщает издание Ura.ru.



