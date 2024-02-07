Боец Александр Емельяненко заявил о желании поступить в МГУ

Спортсмен уточнил, что хочет обучаться на спортивном отделении. Выбор МГУ он объяснил престижностью вуза.

По словам 42-летнего Емельяненко, самый статусный университет страны должен преподать ему пару уроков.

Ранее глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заключил пари с бойцом. Он пообещал подарить ему квартиру, если тот откажется от алкоголя на год и посвятит время тренировкам.

В конце января Емельяненко опроверг слухи о принятии ислама. При этом он признал, что посещал святые места в Саудовской Аравии и «многое узнал», передает «Радиоточка НСН».

