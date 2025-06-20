Месси отказался назвать Роналду другом

По его словам, несмотря на соперничество на поле, они всегда относились друг к другу «с большим уважением и восхищением».

«Вне поля мы два обычных парня. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе», - заключил Месси.

Ранее бразильский форвард Неймар заявил, что Месси — лучший, так как думает быстрее всех в футболе, сообщает «Свободная пресса».