Месси отказался назвать Роналду другом

Аргентинский нападающий Лионель Месси в интервью изданию DSports заявил, что он и португалец Криштиану Роналду не являются друзьями.

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По его словам, несмотря на соперничество на поле, они всегда относились друг к другу «с большим уважением и восхищением».

«Вне поля мы два обычных парня. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе», - заключил Месси.

Ранее бразильский форвард Неймар заявил, что Месси — лучший, так как думает быстрее всех в футболе, сообщает «Свободная пресса».

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