Немецкий «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы УЕФА
19 мая 202201:17
Немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы УЕФА, одержав победу в финале над шотландской командой «Глазго Рейнджерс».
Матч прошел в испанской Севилье. Основное время закончилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Айнтрахта» - 5:4.
Ранее московский «Спартак», как и прочие российские клубы, был отстранён от участия в Еврокубках.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru