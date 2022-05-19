Немецкий «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы УЕФА

Немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы УЕФА, одержав победу в финале над шотландской командой «Глазго Рейнджерс».

Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

Матч прошел в испанской Севилье. Основное время закончилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Айнтрахта» - 5:4.

Ранее московский «Спартак», как и прочие российские клубы, был отстранён от участия в Еврокубках.

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ФОТО: pixabay.com
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