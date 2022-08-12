УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/22

Отметим, что выступающие за «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Криштиану Роналду и Лионель Месси в полуфинальный ТОП-15 не попали.

Также 25 августа назовут лучшего тренера сезона-2021/22. За награду поборются Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

По итогам сезона-2020/21 лучшим игроком был полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо, а лучим тренером стал наставник «Пенсионеров» Томас Тухель, сообщает RT.

