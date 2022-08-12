УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/22
Игроки «Реала» и «Манчестер Сити» стали претендентами на звание лучшего игрока сезона-2021/22, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Мадридский клуб в финале премии представят нападающий Карим Бензема, а также вратарь Тибо Куртуа, а британскую команду - полузащитник Кевин Де Брёйне. Кому из них достанется звание «Лучшего игрока» станет известно 25 августа.
Отметим, что выступающие за «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Криштиану Роналду и Лионель Месси в полуфинальный ТОП-15 не попали.
Также 25 августа назовут лучшего тренера сезона-2021/22. За награду поборются Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).
По итогам сезона-2020/21 лучшим игроком был полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо, а лучим тренером стал наставник «Пенсионеров» Томас Тухель, сообщает RT.
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