СМИ: «Барселоне» грозит трехлетний запрет на участие в еврокубках
Футбольный клуб «Барселона» могут отстранить от участия в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает немецкая газета Die Welt.
Источник издания пояснил, что это связано с нарушением финансового фэйр-плей. По его информации, в финансовом отчёте испанской команды выявили нерелевантную прибыль - это продажа будущих телевизионных и маркетинговых прав.
Кроме того, каталонцы включили в документ доходы от других видов спорта.
Собеседник Die Welt указал, что за подобный проступок «Барселоне» может грозить дисквалификация на срок до трёх лет, в том числе исключение из Лиги чемпионов.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) признала экс-главу Испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса виновным в нарушении дисциплинарного кодекса организации. За то, что он поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, его отстранили от любой футбольной деятельности на национальном и международном уровнях на три года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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