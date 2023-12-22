СМИ: «Барселоне» грозит трехлетний запрет на участие в еврокубках

Источник издания пояснил, что это связано с нарушением финансового фэйр-плей. По его информации, в финансовом отчёте испанской команды выявили нерелевантную прибыль - это продажа будущих телевизионных и маркетинговых прав.

Кроме того, каталонцы включили в документ доходы от других видов спорта.

Собеседник Die Welt указал, что за подобный проступок «Барселоне» может грозить дисквалификация на срок до трёх лет, в том числе исключение из Лиги чемпионов.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) признала экс-главу Испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса виновным в нарушении дисциплинарного кодекса организации. За то, что он поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, его отстранили от любой футбольной деятельности на национальном и международном уровнях на три года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».