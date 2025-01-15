СМИ: В Южной Корее арестовали действующего президента
15 января 202505:17
В Южной Корее следователи впервые в истории страны арестовали временного отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля, сообщает «Рёнхап».
Колонна автомобилей, в одном из которых находится глава государства, покинула территорию резиденции.
Ранее следователи прибыли к резиденции для исполнения ордера на его арест, но вступили в противостояние с его службой безопасности после предъявления ордера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru