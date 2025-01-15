СМИ: В Южной Корее арестовали действующего президента

Колонна автомобилей, в одном из которых находится глава государства, покинула территорию резиденции.

Ранее следователи прибыли к резиденции для исполнения ордера на его арест, но вступили в противостояние с его службой безопасности после предъявления ордера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

