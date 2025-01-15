СМИ: Трамп сможет исключить Кубу из списка спонсоров терроризма

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп сможет пересмотреть решение уходящего американского лидера Джо Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, нет достоверных доказательств того, что Куба продолжает поддерживать терроризм.

Куба нуждается в значительной экономической помощи со стороны Москвы, в обмен на это Россия создает дополнительное напряжение для США, которые беспокоятся о возможном размещении баз РФ на острове, сказал в беседе с НСН профессор МГИМО Борис Мартынов.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КубаСШАДональд Трамп

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