СМИ: Угрозы Трампа о расширении США выгодны РФ и КНР
Угрозы победившего на выборах президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии, Панамы и Канады являются стратегическим преимуществом для России и Китая, сообщает Financial Times.
Издание пишет, что если следующий американский президент заявит о стратегической необходимости «захватить» Панамский канал и Гренландию, то Москва и Пекин тоже вправе защищать свои национальные интересы в вопросах Украины и Тайваня соответственно.
В статье отмечается, что даже если Трамп не выполнит свои угрозы, он уже нанес огромный ущерб глобальному положению США и ее системе альянсов.
Ранее более 50% опрошенных жителей Гренландии поддержали идею присоединения к США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru