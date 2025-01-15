Издание пишет, что если следующий американский президент заявит о стратегической необходимости «захватить» Панамский канал и Гренландию, то Москва и Пекин тоже вправе защищать свои национальные интересы в вопросах Украины и Тайваня соответственно.

В статье отмечается, что даже если Трамп не выполнит свои угрозы, он уже нанес огромный ущерб глобальному положению США и ее системе альянсов.

Ранее более 50% опрошенных жителей Гренландии поддержали идею присоединения к США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

