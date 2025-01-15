СМИ: На параде в Индии прошагают робособаки

Это произойдет на параде, посвященном Дню армии. Тренировка с участием роботов попала на видео очевидцев.

На кадрах видно, как по плацу идут робособаки, а за ними — операторы с пультами управления в руках. Парад состоится 15 января.

Ранее в Казахстане показали робособаку-охранника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

