СМИ: На параде в Индии прошагают робособаки
15 января 202504:34
В Индии покажут робособак, сообщает РБК.
Это произойдет на параде, посвященном Дню армии. Тренировка с участием роботов попала на видео очевидцев.
На кадрах видно, как по плацу идут робособаки, а за ними — операторы с пультами управления в руках. Парад состоится 15 января.
Ранее в Казахстане показали робособаку-охранника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru