Британия ввела санкции против поддержавших независимость ДНР и ЛНР депутатов ГД

Депутаты Госдумы РФ, проголосовавшие за независимость Донецкой и Луганской народных республик попали в новый санкционный список Великобритании, сообщает пресс-служба британского МИД.

Мишустин призвал подготовиться к противодействию санкциям

Ограничения введены против 386 российских парламентариев, которым запрещается въезд в Соединённое Королевство, а также ведение бизнеса в стране.

Кроме того, в Великобритании будут заморожены все их активы.

Ранее под британские санкции попали российские предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Токарев, Дмитрий Лебедев, сообщает RT.

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