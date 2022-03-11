Британия ввела санкции против поддержавших независимость ДНР и ЛНР депутатов ГД
Депутаты Госдумы РФ, проголосовавшие за независимость Донецкой и Луганской народных республик попали в новый санкционный список Великобритании, сообщает пресс-служба британского МИД.
Ограничения введены против 386 российских парламентариев, которым запрещается въезд в Соединённое Королевство, а также ведение бизнеса в стране.
Кроме того, в Великобритании будут заморожены все их активы.
Ранее под британские санкции попали российские предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Токарев, Дмитрий Лебедев, сообщает RT.
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