Слуцкий стал главным тренером китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил клуб «Шанхай Шэньхуа» из Китая. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Российский специалист сменил китайского наставника клуба У Цзиньгуя.
«"Шанхай Шэньхуа" тепло приветствует Слуцкого и его команду. Мы надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий ... технический и тактический стиль. С нетерпением ждем, что еще больше молодых игроков с его помощью достигнут прогресса и вместе добьются еще лучших результатов», — указано в заявлении клуба.
Контракт со Слуцким будет действовать с 1 января следующего года, пишет Ura.ru.
Ранее спортивный журналист Иван Карпов сообщил, что бывший наставник национальной футбольной сборной продолжит карьеру в «Шанхай Шэньхуа», вместе с ним работать в Китае будет экс-игрок ЦСКА, бывший тренер столичной команды Василий Березуцкий, пишет «Свободная пресса».
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