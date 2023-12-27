Слуцкий стал главным тренером китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил клуб «Шанхай Шэньхуа» из Китая. Об этом сообщила пресс-служба команды.

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Российский специалист сменил китайского наставника клуба У Цзиньгуя.

«"Шанхай Шэньхуа" тепло приветствует Слуцкого и его команду. Мы надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий ... технический и тактический стиль. С нетерпением ждем, что еще больше молодых игроков с его помощью достигнут прогресса и вместе добьются еще лучших результатов», — указано в заявлении клуба.

Контракт со Слуцким будет действовать с 1 января следующего года, пишет Ura.ru.

Ранее спортивный журналист Иван Карпов сообщил, что бывший наставник национальной футбольной сборной продолжит карьеру в «Шанхай Шэньхуа», вместе с ним работать в Китае будет экс-игрок ЦСКА, бывший тренер столичной команды Василий Березуцкий, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ТренерФутболКитайЛеонид Слуцкий

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