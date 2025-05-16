В России представили первый отечественный гибридный гоночный автомобиль
В Московском политехническом университете представили публике первый российский гибридный гоночный автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.
Прототип был разработан участниками инженерно-гоночной команды Formula Dream Russia Моscow. Его мощность составляет 420 лошадиных сил, из которых 80 приходится на электродвигатель, а остальное на двигатель внутреннего сгорания.
По словам конструкторов, масса автомобиля составляет 750 кг, а топлива — 55 кг. Он рассчитан на поездку с пилотом весом в 80 кг. Гибрид был собран для участия в кольцевых гонках на выносливость. Утверждается, что 70% комплектующих для него были произведены в России.
Ранее сообщалось, что китайские автомобили в России стали дешеветь из-за слабого спроса и скидок, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru