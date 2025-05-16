Правозащитницу Зудиеву и политолога Комина включили в реестр иноагентов
Минюст РФ расширил список иностранных агентов. В реестр вошли: правозащитница Лутфие Зудиева, политолог Михаил Комин, журналистка Ксения Лученко и видеоблогер Дмитрий Пуркин.
Список ведомство также пополнило международной общественной организацией «Независимая ассоциация врачей», общественно-политическим движением «Европейский Петербург» и организацией «Земский съезд».
Одновременно из реестра Минюст исключил ликвидированное ООО «Как бы инагент».
Басманный суд Москвы признал сопредседателя движения «Голос» (организация включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Григория Мельконьянца виновным в организации деятельности «нежелательной» неправительственной организации и приговорила к пяти годам лишения свободы. Электоральный эксперт должен будет отбывать наказание в колонии общего режима.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru