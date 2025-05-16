Правозащитницу Зудиеву и политолога Комина включили в реестр иноагентов

Минюст РФ расширил список иностранных агентов. В реестр вошли: правозащитница Лутфие Зудиева, политолог Михаил Комин, журналистка Ксения Лученко и видеоблогер Дмитрий Пуркин.

«Яндекс Музыка» удалила по требованию властей 1576 материалов

Список ведомство также пополнило международной общественной организацией «Независимая ассоциация врачей», общественно-политическим движением «Европейский Петербург» и организацией «Земский съезд».

Одновременно из реестра Минюст исключил ликвидированное ООО «Как бы инагент».

Басманный суд Москвы признал сопредседателя движения «Голос» (организация включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Григория Мельконьянца виновным в организации деятельности «нежелательной» неправительственной организации и приговорила к пяти годам лишения свободы. Электоральный эксперт должен будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры