Москву признали самым встревоженным регионом России

Отмечается, что рейтинг составлен по итогам первого квартала 2025 года. Эксперты учитывали 10 основных тревожностей россиян, в восьми из которых на первом месте оказались жители столицы. Самой тревожной для них темой стали «Финансовые и телефонные мошенники».

Также москвичей больше остального волнуют преследование инфоцыган, атаки дронов, смерть Паши Техника, недоступность ипотеки, нападение клещей, цифровой рубль и завоз в РФ опасных болезней.

По данным исследователей, тема мошенников стала самой тревожной для жителей 85 регионов России. В ТОП-3 также вошли разлив мазута в Чёрном море и атаки беспилотников. При этом у аграрных регионов в лидерах по тревожности также тема неурожая.

Ранее сервис Superjob.ru выяснил, что количество работников, которым начальство испортило настроение, увеличилось на 3% за последний год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

