Мединский заявил, что российская делегация удовлетворена результатом переговоров с Украиной

Прямые переговоры с украинской стороной только что завершились, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

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По его словам, российская сторона довольна результатом и готова продолжать переговоры.

Россия и Украина договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, указал Мединский.

Он также анонсировал обмен пленными в формате «1000 на 1000», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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