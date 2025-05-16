Мединский заявил, что российская делегация удовлетворена результатом переговоров с Украиной
16 мая 202516:36
Прямые переговоры с украинской стороной только что завершились, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, российская сторона довольна результатом и готова продолжать переговоры.
Россия и Украина договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня, указал Мединский.
Он также анонсировал обмен пленными в формате «1000 на 1000», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru