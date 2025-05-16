Сборы российских фильмов за рубежом в 2025 году достигли $2,6 млн

Больше остальных за январь-март текущего года в зарубежном прокате заработала лента «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» - чуть больше $1 млн. Вторым стал фильм «Большое путешествие. Вокруг света» - ($407 тысяч), а третьей – анимация «Снежная королева. Разморозка» ($332 тысячи).

Отмечается, что самым прибыльным рынком для российских проектов стала Румыния, где отечественные филмы заработали $449,7 тысячи. В ТОП-3 также вошли Мексика ($364,4 тысячи) и Бразилия ($264,6 тысячи).

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил «Радиоточке НСН», что сильный репертуар, представленный в кинотеатрах в майские праздники, увеличил их посещаемость на треть.

