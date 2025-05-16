Мирный житель пострадал в Белгородском поселке при атаке ВСУ
Мирный житель был ранен в посёлке Борисовка Борисовского района в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, украинский дрон атаковал автомобиль, находившийся на стоянке коммерческого объекта.
«Мужчина получил баротравму. Бригада СМП доставила его в областную клиническую больницу», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что украинский дрон атаковал автомобиль в селе Вознесеновка Шебекинского округа, пострадал водитель, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru