Роднина отказалась считать Валиеву спортсменкой

По её словам, в какой-то момент, Валиева была наиболее яркой спортсменкой, однако с чем связана её популярность сейчас, непонятно.

«Сегодня Валиева у нас не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ», - заключила Роднина.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что низкие сборы фильма «Роднина» связаны с тем, что россияне в нынешних непростых условиях мало интересуются спортивным кино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».