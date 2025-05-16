Роднина отказалась считать Валиеву спортсменкой

Фигуристка Камила Валиева, «в своё время», была раскручена больше остальных. Об этом в беседе со Sport24 заявила трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

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По её словам, в какой-то момент, Валиева была наиболее яркой спортсменкой, однако с чем связана её популярность сейчас, непонятно.

«Сегодня Валиева у нас не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ», - заключила Роднина.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что низкие сборы фильма «Роднина» связаны с тем, что россияне в нынешних непростых условиях мало интересуются спортивным кино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ирина РоднинаФигурное КатаниеФигуристы

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