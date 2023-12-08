Шоу Слуцкого и Дзюбы решили закрыть

YouTube-шоу «Ну, так нельзя», которые вели нападающий «Локомотива» Артём Дзюба и экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, будет закрыто, сообщил телеграм-канал «Коммент шоу», который был организатором проекта.

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«Мы прислушались к вашему мнению, поэтому решили закрыть проект. Про все расскажем чуть позже», — говорится в сообщении.

Шоу Дзюбы и Слуцкого выходило с апреля. На нем обсуждались вопросы, связанные с российским и мировым футболом, гостями были известные футбольные специалисты, тренеры, скауты и игроки.

Проект неоднократно подвергался критике из-за обилия нецензурной лексики в эфире.

Ранее экс-тренера сборной РФ Леонида Слуцкого оштрафовали за оскорбление журналиста, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Леонид СлуцкийАртем ДзюбаШоуФутбол

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