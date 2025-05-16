Трамп: США через 2-3 недели введут новые товарные пошлины
Президент США Дональд Трамп анонсировал изменения в товарных пошлинах для иностранных государств в ближайшие недели. Он объявил об этом во время встречи с руководствами компаний в Объединенных Арабских Эмиратах.
По словам республиканца, почти 150 правительств изъявили желание заключить двусторонние соглашения о торговле с Вашингтоном. Он подчеркнул, что новые тарифы будут справедливыми, хотя он и не может встретиться со всеми желающими. Окончательные расчеты объявят министр финансов страны Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник через 2-3 недели.
В начале апреля 2025 года Трамп подписал указ о введении взаимных импортных пошлин для почти всех государств мира. Базовая ставка была установлена на уровне 10%, но для большинства она была выше в 2-3 раза. По данным американского Министерства финансов, эти шаги принесли американскому бюджету $15,6 млрд.
Ранее Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru