Трамп: США через 2-3 недели введут новые товарные пошлины

По словам республиканца, почти 150 правительств изъявили желание заключить двусторонние соглашения о торговле с Вашингтоном. Он подчеркнул, что новые тарифы будут справедливыми, хотя он и не может встретиться со всеми желающими. Окончательные расчеты объявят министр финансов страны Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник через 2-3 недели.

В начале апреля 2025 года Трамп подписал указ о введении взаимных импортных пошлин для почти всех государств мира. Базовая ставка была установлена на уровне 10%, но для большинства она была выше в 2-3 раза. По данным американского Министерства финансов, эти шаги принесли американскому бюджету $15,6 млрд.

Ранее Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным, напоминает НСН.

