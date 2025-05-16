В Забайкалье установлены 94 виновника природных пожаров
С начала года 2025 года в Забайкалье зарегистрировано уже 463 лесных пожара на площади 1,27 млн гектаров, а также 922 пожара сухой травы на общей площади 63,4 тысячи гектаров. Об этом заявили в МЧС РФ.
В ведомстве указали, что в список основных причин природных пожаров входят нарушения правил пожарной безопасности гражданами.
«С начала года в регионе были установлены 94 виновника пожаров, включая 40 несовершеннолетних, возбуждены три уголовных дела», - говорится в сообщении.
Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил «Радиоточке НСН», что площади пожаров в Амурской области и в Забайкальском крае гораздо больше, чем сообщается в официальных сводках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru