В Забайкалье установлены 94 виновника природных пожаров

В ведомстве указали, что в список основных причин природных пожаров входят нарушения правил пожарной безопасности гражданами.

«С начала года в регионе были установлены 94 виновника пожаров, включая 40 несовершеннолетних, возбуждены три уголовных дела», - говорится в сообщении.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил «Радиоточке НСН», что площади пожаров в Амурской области и в Забайкальском крае гораздо больше, чем сообщается в официальных сводках.