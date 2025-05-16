Один человек погиб в результате взрыва на заводе «Свеча» в Башкирии

Отмечается, что в ходе работ по ликвидации последствий под завалами было онаружено тело погибшего 46-летнего мужчины.

Взрыв на заводе «Свеча» прогремел утром 16 мая. По информации МЧС, причиной инцидента могло стать нарушение технологического процесса, что привело к разгерметизации печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

Ранее в МЧС Башкирии заявили, что в результате происшествия в реанимацию с сильными ожогами попали трое мужчин, ещё один был отпущен на амбулаторное лечение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

