Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2200

Команда Италии выиграла матч с Бельгией в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 и вышла в полуфинал турнира.

Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1. В полуфинале итальянцам предстоит сыграть с испанскими спортсменами. Ранее в пятницу Испания выиграла матч со сборной Швейцарии.

У итальянцев отличились полузащитник Николо Барелла (31) и нападающий Лоренцо Инсинье (44). В составе бельгийской сборной с пенальти отличился нападающий Ромелу Лукаку (45+2).

Сборная Италии не проиграла ни одного матча из последних 32 игр. Последнее поражение спортсмены понесли в 2018 году в матче с Португалией в рамках Лиги наций.

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ФОТО: кадр из телетрансляции
ТЕГИ:БельгияИталияЧемпионат Европы 2020
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