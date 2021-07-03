Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2200

Команда Италии выиграла матч с Бельгией в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 и вышла в полуфинал турнира.

Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1. В полуфинале итальянцам предстоит сыграть с испанскими спортсменами. Ранее в пятницу Испания выиграла матч со сборной Швейцарии.

У итальянцев отличились полузащитник Николо Барелла (31) и нападающий Лоренцо Инсинье (44). В составе бельгийской сборной с пенальти отличился нападающий Ромелу Лукаку (45+2).

Сборная Италии не проиграла ни одного матча из последних 32 игр. Последнее поражение спортсмены понесли в 2018 году в матче с Португалией в рамках Лиги наций.