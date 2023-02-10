Умер олимпийский чемпион в гребле на байдарке Владимир Морозов
На 83 году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарке Владимир Морозов умер, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.
«8 февраля 2023 года на 83-м году жизни скончался Владимир Иванович Морозов – заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы и многократный чемпион СССР по гребле на байдарках и каноэ», - говорится в сообщении.
Морозов три раза становился победителем олимпийских игр, был трехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В 1966 году он получил звание заслуженного мастера спорта СССР, также был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Почета.
"Его близкие друзья и коллеги по спорту вспоминают его как человека с железной волей, сильного, целеустремленного и с большим желанием бороться до конца", добавили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.
Ранее сообщалось, что в возрасте 72 лет умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Георгий Канарейкин, пишет НСН.
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