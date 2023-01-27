В возрасте 73 лет умер трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница

Трехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион СССР по самбо Александр Пушница скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест (Пушница был почетным гражданином Омска).

Долгое время Пушница боролся с онкологическим заболеванием.

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«Ушел из жизни непревзойденный чемпион по самбо, замечательный, добрый человек — Александр Михайлович Пушница. Нам всем еще предстоит осознать, какая это потеря»,— написал Шелест в своем Telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным, друзьям и воспитанникам чемпиона.

Пушница был заместителем председателя федерации самбо Омской области, руководил спортивным клубом, названным его именем.

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ФОТО: РИА Новости
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