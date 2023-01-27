В возрасте 73 лет умер трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница

«Ушел из жизни непревзойденный чемпион по самбо, замечательный, добрый человек — Александр Михайлович Пушница. Нам всем еще предстоит осознать, какая это потеря»,— написал Шелест в своем Telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным, друзьям и воспитанникам чемпиона.

Пушница был заместителем председателя федерации самбо Омской области, руководил спортивным клубом, названным его именем.

Чемпионка России 2021 года по хай-дайвингу Лейла Салямова 13 января погибла в ДТП. Спортсменке было 23 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



