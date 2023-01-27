В возрасте 73 лет умер трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница
Трехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион СССР по самбо Александр Пушница скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест (Пушница был почетным гражданином Омска).
Долгое время Пушница боролся с онкологическим заболеванием.
«Ушел из жизни непревзойденный чемпион по самбо, замечательный, добрый человек — Александр Михайлович Пушница. Нам всем еще предстоит осознать, какая это потеря»,— написал Шелест в своем Telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным, друзьям и воспитанникам чемпиона.
Пушница был заместителем председателя федерации самбо Омской области, руководил спортивным клубом, названным его именем.
Чемпионка России 2021 года по хай-дайвингу Лейла Салямова 13 января погибла в ДТП. Спортсменке было 23 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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