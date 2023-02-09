Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Канарейкин

В возрасте 72 лет умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Георгий Канарейкин, сообщила Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Валуев: Хоккей с мячом — на третьем месте среди видов спорта в России

«Сегодня, 9 февраля, на 73-ом году жизни скоропостижно скончался шестикратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта СССР Георгий Канарейкин», - говорится в сообщении.

Георгий Канарейкин - 7-кратный чемпион СССР, трижды второй призер чемпионатов СССР, обладатель Кубка европейских чемпионов. По окончании игровой карьеры тренировал сыктывкарский «Строитель», после чего перешел на работу в московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что советский футболист, чемпион СССР 1964 года Владимир Баркая умер в возрасте 85 лет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьСССРХоккей С Мячом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры