Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Канарейкин

«Сегодня, 9 февраля, на 73-ом году жизни скоропостижно скончался шестикратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта СССР Георгий Канарейкин», - говорится в сообщении.



Георгий Канарейкин - 7-кратный чемпион СССР, трижды второй призер чемпионатов СССР, обладатель Кубка европейских чемпионов. По окончании игровой карьеры тренировал сыктывкарский «Строитель», после чего перешел на работу в московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что советский футболист, чемпион СССР 1964 года Владимир Баркая умер в возрасте 85 лет.

