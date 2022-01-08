Скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Мазин

Олимпийского чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Виктор Мазин скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики.

Умер экс-главный тренер «Ростова» Игорь Гамула

«8 января ушел из жизни советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Иванович Мазин… Федерация тяжелой атлетики России выражает глубокие соболезнования родным и друзьям. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека. Скорбим вместе с вами», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Виктор Мазин установил мировой рекорд в рывке в 1980 году. На летней Олимпиаде в Москве Мазин одержал победу в весе до 60 кг. Также является обладателем олимпийского рекорда в рывке - 130 кг. Он установил м новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса - 290 кг.

Ранее, 28 декабря в Неаполе на 53-м году жизни умер бывший футболист и тренер Уго Эрнан Марадона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОлимпиадаСпортсменыСмертьТяжелая Атлетика
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