Скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Мазин
Олимпийского чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Виктор Мазин скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики.
«8 января ушел из жизни советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Иванович Мазин… Федерация тяжелой атлетики России выражает глубокие соболезнования родным и друзьям. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека. Скорбим вместе с вами», - цитирует сообщение «Интерфакс».
Виктор Мазин установил мировой рекорд в рывке в 1980 году. На летней Олимпиаде в Москве Мазин одержал победу в весе до 60 кг. Также является обладателем олимпийского рекорда в рывке - 130 кг. Он установил м новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса - 290 кг.
Ранее, 28 декабря в Неаполе на 53-м году жизни умер бывший футболист и тренер Уго Эрнан Марадона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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