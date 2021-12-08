Умер экс-главный тренер «Ростова» Игорь Гамула
Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — говорится в сообщении клуба.
Игорь Гамула родился в 1960 году в городе Ворошиловск Луганской области. Спортсмен начал клубную карьеру в 1978 году, выступая за «Зарю» из Ворошиловграда. Футболист играл за ростовские «СКА» и «Ростсельмаш» (ныне - «Ростов»), херсонские «Кристалл» и «Таврию». Гамула — обладатель Кубка СССР по футболу, пишет РИА ФАН. Награду футболист завоевал в 1981 году в составе «СКА».
В 1992 году, завершив карьеру игрока, Гамула возглавил «Таврию», позже специалист тренировал новороссийский «Черноморец», латвийские «Даугаву» и «Динабург», украинский клуб «Закарпатье». С 2011 по 2020 годы Гамула работал с молодежным и основным составами ФК «Ростов». В нынешнем году Гамула возглавлял «Гераклион», пишет RT.
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