Умер экс-главный тренер «Ростова» Игорь Гамула

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — говорится в сообщении клуба.

Игорь Гамула родился в 1960 году в городе Ворошиловск Луганской области. Спортсмен начал клубную карьеру в 1978 году, выступая за «Зарю» из Ворошиловграда. Футболист играл за ростовские «СКА» и «Ростсельмаш» (ныне - «Ростов»), херсонские «Кристалл» и «Таврию». Гамула — обладатель Кубка СССР по футболу, пишет РИА ФАН. Награду футболист завоевал в 1981 году в составе «СКА».

В 1992 году, завершив карьеру игрока, Гамула возглавил «Таврию», позже специалист тренировал новороссийский «Черноморец», латвийские «Даугаву» и «Динабург», украинский клуб «Закарпатье». С 2011 по 2020 годы Гамула работал с молодежным и основным составами ФК «Ростов». В нынешнем году Гамула возглавлял «Гераклион», пишет RT.

