Младший брат Марадоны умер от внезапной остановки сердца

Бывший футболист и тренер Уго Эрнан Марадона, умер 28 декабря в Неаполе на 53-м году жизни, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В сообщении говорится, что причиной смерти брата чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны стала остановка сердца. Отмечается, что врачи до последнего боролись за жизнь мужчины, но спасти его не смогли.

Знаменитый футболист Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасти 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Власти Аргентины заподозрили врачей в халатности, приведшей к смерти легендарного футболиста.

Диего Марадона был похоронен на частном кладбище Белла-Виста в 35 км от Буэнос-Айреса, где покоятся родители спортсмена.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьФутболистМарадона
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