«Сколько продержится?»: Кавазашвили назвал переход Сафонова в «ПСЖ» ошибкой

Переход вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова в «ПСЖ» является ошибкой, у клуба уже есть отличный голкипер, заявил заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в разговоре с НСН.

Ранее спортивный журналист Фабрицио Романо в соцсети X сообщил, что Сафонов подписал контракт с клубом «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что трансфер полностью завершен, а сумма сделки составила 20 миллионов евро. Соглашение с игроком рассчитано до 2029 года. Кавазашвили считает, что Сафонов может долго сидеть в запасе.