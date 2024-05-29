«Сколько продержится?»: Кавазашвили назвал переход Сафонова в «ПСЖ» ошибкой
У Сафонова есть талант, но чтобы стать классным вратарем европейской команды, ему необходимы смелость, настырность и отсутствие страха, отметил в эфире НСН Анзор Кавазашвили.
Переход вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова в «ПСЖ» является ошибкой, у клуба уже есть отличный голкипер, заявил заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в разговоре с НСН.
Ранее спортивный журналист Фабрицио Романо в соцсети X сообщил, что Сафонов подписал контракт с клубом «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что трансфер полностью завершен, а сумма сделки составила 20 миллионов евро. Соглашение с игроком рассчитано до 2029 года. Кавазашвили считает, что Сафонов может долго сидеть в запасе.
«Место в основном составе клуба зависит лично от него, от его личностных отношений, характера и упорства. Идти в такую знаменитую, богатую команду с отличным вратарем, по-моему, было с его стороны ошибкой. Слава богу, если его будут ставить… А если нет? Сколько продержится Сафонов в запасе? Если он, действительно, придет как амбициозный вратарь и без страха и упрека начнет на себя брать, тогда это здорово. Талант у него есть, но чтобы стать классным вратарем классной команды, он должен быть сверхмотивированным мальчиком в характере: упорным, настырным», – сказал Кавазашвили.
Он отметил, что не понимает, почему «ПСЖ» решил подписать контракт с Сафоновым, имея в клубе сильного вратаря.
«Тот вратарь, который стоит, к нему привыкли футболисты команды, он их устраивает. Почему была сделана такая покупка, я понять не могу. Было много различных случаев, когда в нашем чемпионате при основных вратарях покупали хороших вратарей из других команд, и они сидели в запасе постоянно. Их отдавали опять в аренду, они играли опять за свою команду, откуда ушли. Я очень обеспокоен», – указал собеседник НСН.
Кавазашвили также напомнил, что европейские команды при игре переходят от обороны к атаке в высоком темпе, в отличие от российских клубов.
«Команды там здоровые, это не то, что наши команды здесь играют. Когда начинается атака, не успеваешь голову поднимать: налево повернешь – уже с правой стороны летит. Там очень быстро развивается атака, от обороны к атаке команды переходят в большом, высоком темпе. Нужно все время находиться готовым и психологически, и физически. Если он будет уверенно себя чувствовать, тогда молодец. Но если хоть чуточку сомнения появится – все», – добавил Кавазашвили.
Ранее экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с НСН отметил, что переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» является показателем высокого уровня футболиста. По его словам, чтобы закрепиться в команде, ему необходимо ярко проявить себя, а также выучить французский язык, передает «Радиоточка НСН».
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