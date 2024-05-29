Аванс доверия: Булыкин посчитал, что Сафонову хватит двух лет в «ПСЖ»
Карьера Матвея Сафонова в ПСЖ начнется со скамейки запасных, однако он сможет составить конкуренцию основному вратарю, сказал НСН Дмитрий Булыкин.
Переход вратаря футбольного клуба «Краснодар» Матвея Сафонова в ПСЖ — показатель высокого уровня футболиста, чтобы закрепиться в команде, ему необходимо ярко проявить себя, а также выучить французский язык. Об этом НСН заявил экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.
Ранее спортивный журналист Фабрицио Романо в соцсети X сообщил, что Сафонов подписал контракт с клубом «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что трансфер полностью завершен, а сумма сделки составила 20 миллионов евро. По словам Булыкина, карьера Сафонова в ПСЖ начнется со скамейки запасных.
«Пока Сафонов будет адаптироваться, пока покажет все, на что способен, тренер будет доверять первому вратарю Кейлору Навасу, а новичка оставит на скамейке запасных. Но шанс показать себя у него будет. Самое главное — не опускать руки и воспользоваться этим шансом. Даже тренируясь в "ПСЖ", он может вырасти как футболист, тем более, есть стимул и мотивация поменять чемпионат, чтобы расти как футболист. После того, как Сафонов годик-два проведет в этой команде, можно будет думать о дальнейшей карьере. То, что он перешел в этот клуб, говорит о нем как о футболисте высокого уровня — не каждый российский спортсмен сможет сюда пробиться. Сафонов будет играть в международных матчах, сражаться с лучшими соперниками. Повторюсь, даже тренировки с топ-футболистами уже очень полезны для вратаря. Желаю ему удачи, чтобы он смог проявить себя», — сказал Булыкин.
Собеседник НСН также посоветовал футболисту выучить французский язык.
«Конечно, можно обойтись и без этого, но если спортсмен хочет влиться в коллектив и расти как футболист и человек, то язык, конечно, надо выучить. Это, безусловно, плюс. Для получения минимальных познаний потребуется примерно неделя, но если Сафонов основательно освоит французский язык и сможет давать на нем интервью, будет вообще замечательно», — отметил спортсмен.
В заключение Булыкин подчеркнул, что переход Сафонова в ПСЖ добавит престижа российскому футболу.
«Это поможет российскому футболу вернуться в элиту. Будем надеяться, что скоро нас допустят до международных соревнований», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что парагвайский футболист Алексис Дуарте перешёл в московский «Спартак».
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